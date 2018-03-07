Tuz dost mu düşman mı?
Canan Karatay, kaya tuzunu önerdi. Tartışmaları da beraberinde getirdi. Diyetisyen Ayşe Korkmaz, “Kaya tuzu ağır metaller içerir. Sağlık sorunlarına yol açar. Fazla tüketilmemeli” dedi...
SAF HALİ İLE TÜKETİLEMEZ: Canan Karatay, kaya tuzunun saf ve işlem görmeden tüketilmesini öneriyor. Ancak Türkiye'de çıkartılan kaya tuzu rafine edilmeden yenemez. Kaya tuzunun içerisindeki kil arındırılmadan tüketilmemeli. İşlem görmeyen tuz, taştan öteye geçemez.
AĞIR METALLER BARINDIRIYOR: Rafine tuza göre biraz düşük sodyum içermesi, kaya tuzunun tamamen saf ve masum olduğu anlamına gelmez. Çünkü kaya tuzu bileşiminde radyum, kurşun gibi ağır metaller ve radyoaktif maddeler de bulunuyor.
FAZLASI ZARAR: Kaya tuzu da tıpkı diğer tuzlarda olduğu gibi aşırı tüketilmesi halinde hastalıklara neden olur. Hipertansiyon, kalp damar hastaları aşırı tuz tüketmesi durumunda, kalp krizi, böbrek yetmezliği, inme gibi hastalıklarla karşılaşabilir.
PARANIZDAN OLMAYIN: Kaya tuzu kaynaklarının kısıtlı olması ve derinlerden çıkartılması üretim maliyetlerini artırıyor. Bu nedenle de market raflarında kaya tuzunun fiyatı, diğer tuzlara göre 3 - 4 kat daha fazladır.
GÜNDE İKİ KİLO TÜKETMEK GEREK: Kardiyo-vasküler hastalıkların önüne geçebilmek için günlük tuz tüketimi 2.3 gram sodyum ya da 6 gram tuz olmalıdır. Sağlıklı bireylerin günlük magnezyum ve potasyum gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün 2 - 3 kilo kaya tuzunun tüketilmesi gerekir.
Etiketler: Canan Karatay , tuz
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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