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dost mu düşman mı?

, kaya unu önerdi. Tartışmaları da beraberinde getirdi. Diyetisyen Ayşe Korkmaz, “Kaya tuzu ağır metaller içerir. Sağlık sorunlarına yol açar. Fazla tüketilmemeli” dedi...

Tuz dost mu düşman mı?
Her daim söylemleriyle olay yaratan Prof. Dr. Canan Karatay, şekere ve ekmeğe savaş açtı. Son olarak da kaya unun önemini vurguladı. "Kaya tuzu, tuz değildir. Tansiyonu düşürür. Bol bol tüketin" açıklamasını yaptı. Bu açıklamaları kimi desteklerken, kimileri karşı çıktı. Onların arasında Diyetisyen Ayşe Korkmaz da vardı. Korkmaz, Karatay'ın açıklamasının tam olarak doğru olmadığı açıkladı. Kaya tuzu ile ilgili şu uyarıları yaptı...

SAF HALİ İLE TÜKETİLEMEZ: , kaya tuzunun saf ve işlem görmeden tüketilmesini öneriyor. Ancak Türkiye'de çıkartılan kaya tuzu rafine edilmeden yenemez. Kaya tuzunun içerisindeki kil arındırılmadan tüketilmemeli. İşlem görmeyen tuz, taştan öteye geçemez.

AĞIR METALLER BARINDIRIYOR: Rafine tuza göre biraz düşük sodyum içermesi, kaya tuzunun tamamen saf ve masum olduğu anlamına gelmez. Çünkü kaya tuzu bileşiminde radyum, kurşun gibi ağır metaller ve radyoaktif maddeler de bulunuyor.

FAZLASI ZARAR: Kaya tuzu da tıpkı diğer tuzlarda olduğu gibi aşırı tüketilmesi halinde hastalıklara neden olur. Hipertansiyon, kalp damar hastaları aşırı tuz tüketmesi durumunda, kalp krizi, böbrek yetmezliği, inme gibi hastalıklarla karşılaşabilir.

PARANIZDAN OLMAYIN: Kaya tuzu kaynaklarının kısıtlı olması ve derinlerden çıkartılması üretim maliyetlerini artırıyor. Bu nedenle de market raflarında kaya tuzunun fiyatı, diğer tuzlara göre 3 - 4 kat daha fazladır.

GÜNDE İKİ KİLO TÜKETMEK GEREK: Kardiyo-vasküler hastalıkların önüne geçebilmek için günlük tuz tüketimi 2.3 gram sodyum ya da 6 gram tuz olmalıdır. Sağlıklı bireylerin günlük magnezyum ve potasyum gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün 2 - 3 kilo kaya tuzunun tüketilmesi gerekir.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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