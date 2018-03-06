Gıda Hareketi'nin uzun ve yorucu bir emekle, su, maden, kimya ve biyoloji dalında mütehassıs kimselerin birikimleri ile ulusal ve uluslararası kurumların su konusundaki standartlarının bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan rapor, Türkiye'deki ambalajlı su markalarının verilerini bir bütün olarak ele alıyor.
İçtiğiniz su ne kadar temiz?
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , Gıda Hareketi , Türkiye , ph
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