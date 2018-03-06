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  1. Vücudunuza bahar gelsin!

İçtiğiniz su ne kadar temiz?



'nin uzun ve yorucu bir emekle, su, maden, kimya ve biyoloji dalında mütehassıs kimselerin birikimleri ile ulusal ve uluslararası kurumların su konusundaki standartlarının bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan rapor, 'deki ambalajlı su markalarının verilerini bir bütün olarak ele alıyor.

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  • 06 Mart 2018, Salı 13:29
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