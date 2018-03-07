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Bahçesinde yakaladığı yılanı serbest bıraktı!



Orhaneli ilçesinde yaşayan Osman Gölükcü bahçesinde çalışma yaparken bir yılan gördü. Gerekli güvenlik tedbirini alan Osman Gölükcü yılanı yakaladı.
  • 07 Mart 2018, Çarşamba 22:15
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