Vücudunuza bahar gelsin!
PORTAKAL: Soğuk algınlığı, grip ve soğuk algınlığa karşı koruyor. Tansiyonu dengeliyor. Karaciğer hastalıklarından koruyor.
ELMA: İçeriğindeki C vitamini ile kanserden koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kolesterolü düşürüyor.
LİMON: Vücuttaki toksinlerin atımı sağlıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Kanı ve vücudu temizliyor. Sabahları ılık bir bardak suya karıştırarak tüketmek vücudu temizlemeye yardımcı oluyor.
HAVUÇ: Kalbi, gözleri, cildi besliyor. Kalp hastalıklarından koruyor.
BROKOLİ: Mucizevi bir bitki olan brokoli, yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Birçok sebzenin yerine tüketilebilecek olan bu sebze, vücudu toksinlerden temizliyor.
PANCAR: Bol miktarda kalsiyum ve demir içeriyor. İç organlarını temizleyen pancar ayrıca kanı yeniliyor.
ISPANAK: Kan dolaşımını aktive ediyor. Enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Kanserden ve Alzheimer'dan koruyor.
ENGİNAR: Karaciğer dostu denilince akla ilk olarak enginar geliyor. Safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı, bedeni ve ruhsal bitkinliği gideriyor.
KUŞKONMAZ: Böbrek ve karaciğeri koruyor. Sakinleştiriyor. Cilde canlılık verir. Yüksek kolestrolün düşmesini sağlıyor.
TOKSİN ATICI ÇAY TARİFİ
MALZEMELER:
2 su bardağı su
1 kaşık taze zencefil
1 çubuk tarçın
3 dal maydanoz
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı toz kırmızı biber (acı)
YAPILIŞI: Su, zencefil, tarçın ve maydanozu 3 dakika kaynatın. İçine limon suyu ve kırmızı toz biberi ekleyin. Toksinlerden arının...
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
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