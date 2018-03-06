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Vücudunuza bahar gelsin!

Vücudunuza bahar gelsin!
Mart ayıyla birlikte, bahar ayları geldi. Herkes, kendisini yaz aylarına hazırlamak için diyet telaşına girişti. Kış mevsiminde geç saatlerde yenilen yemekler, yavaşlayan metabolizma ve hareketsizlik, karın bölgesinde kiloları biriktirdi! Beslenme Ve Diyet Uzmanı Tuğba Yılmaz, baharla birlikte vücudunuzu temizlemek ve yenilemek için neler yenilmesi gerektiğini sizler için derledi...

PORTAKAL: Soğuk algınlığı, grip ve soğuk algınlığa karşı koruyor. Tansiyonu dengeliyor. Karaciğer hastalıklarından koruyor.

ELMA: İçeriğindeki C vitamini ile kanserden koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kolesterolü düşürüyor.

LİMON: Vücuttaki toksinlerin atımı sağlıyor. Sindirime yardımcı oluyor. Kanı ve vücudu temizliyor. Sabahları ılık bir bardak suya karıştırarak tüketmek vücudu temizlemeye yardımcı oluyor.

HAVUÇ: Kalbi, gözleri, cildi besliyor. Kalp hastalıklarından koruyor.

BROKOLİ: Mucizevi bir bitki olan , yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Birçok sebzenin yerine tüketilebilecek olan bu sebze, vücudu toksinlerden temizliyor.

PANCAR: Bol miktarda kalsiyum ve demir içeriyor. İç organlarını temizleyen pancar ayrıca kanı yeniliyor.

ISPANAK: Kan dolaşımını aktive ediyor. Enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Kanserden ve Alzheimer'dan koruyor.

ENGİNAR: Karaciğer dostu denilince akla ilk olarak enginar geliyor. Safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı, bedeni ve ruhsal bitkinliği gideriyor.

KUŞKONMAZ: Böbrek ve karaciğeri koruyor. Sakinleştiriyor. Cilde canlılık verir. Yüksek kolestrolün düşmesini sağlıyor.

TOKSİN ATICI ÇAY TARİFİ
MALZEMELER:
2 su bardağı su
1 kaşık taze zencefil
1 çubuk tarçın
3 dal maydanoz
Yarım limon suyu
1 kaşığı toz kırmızı biber (acı)

YAPILIŞI: Su, zencefil, tarçın ve maydanozu 3 dakika kaynatın. İçine limon suyu ve kırmızı toz biberi ekleyin. Toksinlerden arının...
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