‘Huzur ve güveni Mehmetçiğe borçluyuz’

Oyuncu Cemal Hünal'ın geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Kızım ve Ben" filmi nisanda gösterime girecek. Filmde Özal Herâket polisini canlandıran Hünal Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik ve Özel Harekât polisleri için "Hepimizin kalbindeler. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve güvenliği için görev yapıyorlar. Bizler evlerimizde huzur ve güven içerisinde oturabiliyorsak her şeyimizi bu insanlara borçluyuz. Allah kahraman şehitlerimizin annelerine ve babalarına sabırlar versin, sağlık versin" dedi.
SABAH
kalan karakter 1000
Allah,ın Ordusu Mehmetçiklerimiz.Maşallah.
Güzel davranış göstermiş olan oyuncumuzdan Allah razı olsun.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.