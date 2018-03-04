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‘Huzur ve güveni Mehmetçiğe borçluyuz’

Geliri şehit ailelerine bağışlanacak ‘Kızım ve Ben’ filminde, Özel Harekât polisini canlandıran : Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görev yapan hep kalbimizde...

‘Huzur ve güveni Mehmetçiğe borçluyuz’

Oyuncu 'ın geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Kızım ve Ben" filmi nisanda gösterime girecek. Filmde Özal Herâket polisini canlandıran Hünal Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik ve Özel Harekât polisleri için "Hepimizin kalbindeler. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve güvenliği için görev yapıyorlar. Bizler evlerimizde huzur ve güven içerisinde oturabiliyorsak her şeyimizi bu insanlara borçluyuz. Allah kahraman şehitlerimizin annelerine ve babalarına sabırlar versin, sağlık versin" dedi.

SABAH

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  • 04 Mart 2018, Pazar 03:54
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Allah,ın Ordusu Mehmetçiklerimiz.Maşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 10:31
Adem Adem

Güzel davranış göstermiş olan oyuncumuzdan Allah razı olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 09:06
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