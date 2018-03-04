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tipi krizin habercisi

Vücut tipi krizin habercisi
Kalp hastalıkları, dünyada ölümle sonuçlanana rahatsızlıkların ilk sırasında yer alıyor. Beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve genetik faktörler, bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Oxford'lu bilim adamları, kadınların tipine göre kalp krizi geçirme risklerini araştırmada dikkat çeken bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Öyle ki elma tipi vücut yapısına sahip kadınlar, kriz için yüzde 20 risk taşıyor. Erkeklerde ise bu risk yüzde 39'a kadar çıkıyor. Bu tip vücuda sahip olan kadınlar, obezite için daha fazla risk oluşturuyor. Dolgun göğüslü dar kalçalı ünlüler arasında , , Catherine Zeta Jones, ve elma tipi vücuda sahip ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
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