Vücut tipi krizin habercisi

Kalp hastalıkları, dünyada ölümle sonuçlanana rahatsızlıkların ilk sırasında yer alıyor. Beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve genetik faktörler, bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Oxford'lu bilimadamları, kadınların vücut tipine göre kalp krizi geçirme risklerini araştırmada dikkat çeken bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Öyle ki elma tipi vücut yapısına sahip kadınlar, kriz için yüzde 20 risk taşıyor. Erkeklerde ise bu risk yüzde 39'a kadar çıkıyor. Bu tip vücuda sahip olan kadınlar, obezite için daha fazla risk oluşturuyor. Dolgun göğüslü dar kalçalı ünlüler arasında Kate Winslet, Drew Barrymore, Catherine Zeta Jones, Elizabeth Hurley ve Angelina Jolie elma tipi vücuda sahip ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
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