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Yolda yürürken bulduğu taş hayatını değiştirdi!



Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şakına döndü.
  • 02 Mart 2018, Cuma 22:31
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