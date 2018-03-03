Bal gibi mutluluk

Kahvaltı sofralarının baş tacı olan balın faydaları saymakla bitmiyor. Glikoz, fruktoz, demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden B1, B2, B3, B5, B6 vitaminlerinden oluşan bal vücut direncini artırıyor. Aşk hayatını dagüzelleştiriyor. Kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojenin salgılanmasını düzenliyor. Erkeklerde ise testosteron hormonunu artırıyor. Çiftlerin cinsel isteksizliğini bitiriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Soğuk algınlığına da şifa olan balın diğer faydaları şöyle sıralanıyor... Vücuda enerji veriyor. Kas yorgunluğunu dindiriyor. Sindirimi düzenler, hastrıt şikayetlerini azaltır. Kilo vermeye yardımcı olur. Kan şekerini düzenler. UykusuzluğU giderir. Öksürüğü azaltır. Antiseptik, antibakteriyel özelliği ile yaraları ve yanıkları iyileştirir. Cildi besler, gençleştirir. Saçları korur. Dökülmeyi ve kırıkları engeller.
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