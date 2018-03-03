;
Yol Durumu
  1. Geçmeyen öksürük veremin habercisi

gibi mutluluk

Ağızları tatlandıran , aşk hayatına da renk katıyor. Cinsel isteksizliği bitiriyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kan şekerini ve kolesterolü dengeliyor

Bal gibi mutluluk
Kahvaltı sofralarının baş tacı olan ın faydaları saymakla bitmiyor. Glikoz, fruktoz, demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden B1, B2, B3, B5, B6 vitaminlerinden oluşan bal vücut direncini artırıyor. Aşk hayatını da güzelleştiriyor. Kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojenin salgılanmasını düzenliyor. Erkeklerde ise testosteron hormonunu artırıyor. Çiftlerin cinsel isteksizliğini bitiriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Soğuk algınlığına da şifa olan balın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Vücuda enerji veriyor.
Kas yorgunluğunu dindiriyor.
Sindirimi düzenler, hastrıt şikayetlerini azaltır.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kan şekerini düzenler.
UykusuzluğU giderir.
Öksürüğü azaltır.
Antiseptik, antibakteriyel özelliği ile yaraları ve yanıkları iyileştirir.
Cildi besler, gençleştirir.
Saçları korur. Dökülmeyi ve kırıkları engeller.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar