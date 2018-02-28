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ile mücadelede yeni dönem

yasaklarını da içeren yeni yasa taslağına göre sigara satışları açıktan yapılamayacak. Ürünler, müşterinin göremeyeceği ve ulaşamayacağı noktalarda yer alacak.

yetkilileri, tütün satışıyla ilgili öngörülen yasakların yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten 7 ay sonra uygulamaya gireceğini belirterek, "Bu süreçte ilgililer gerekli hazırlıkları yapacaklar" dedi.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 15:11
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