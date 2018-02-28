Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tütün satışıyla ilgili öngörülen yasakların yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten 7 ay sonra uygulamaya gireceğini belirterek, "Bu süreçte ilgililer gerekli hazırlıkları yapacaklar" dedi.
Sigara ile mücadelede yeni dönem
Sigara yasaklarını da içeren yeni yasa taslağına göre sigara satışları açıktan yapılamayacak. Ürünler, müşterinin göremeyeceği ve ulaşamayacağı noktalarda yer alacak.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , Sigara
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