Mutluluğun sırrı Türk işi kahvaltı!
Sağlıklı beslenmenin ilk adımı olan kahvaltı, vücuda enerji veriyor. Kilo alımını ve hastalıkları önlüyor. Stresi, gerginliği ve mutsuzluğu bitiriyor. Uzmanlar, kahvaltınızda yumurta, peynir, pekmezi eksik etmeyin diyor...
ENERJİ VERİYOR...
Sağlıklı beslenmenin ilk adımı, güne kahvaltı ile başlamaktan geçiyor. Uzun süren açlık sonrası düşen kan şekerini yükselten kahvaltı, güne zinde ve enerjik başlamayı sağlıyor. Özellikle bütün besin gruplarının yer aldığı Türk kahvaltısı, sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezlerin başında geliyor.
POĞAÇA, AÇMA, SİMİT...
Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, pratik olmasından dolayı poğaça, açma, simit gibi hamurişlerini tercih ediyor. Ancak bu besinler sık tüketildiğinde kilo alımına ve mide rahatsızlıklarına neden oluyor.
KIZARTMADAN UZAK DURUN
Sağlıklı bir kahvaltının olmazsa olmazlarının başında peynir, ekmek ve yumurta geliyor. Tost, peynirli omlet ve melemen, kahvaltıda zengin bir çeşitlilik sunuyor. Ancak patates kızartması ve börekten uzak durulması gerekiyor. Bunlar gereksiz kalori alımına ve vücut yağlanmasına neden olarak pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor. Mevsimine göre kahvaltıya eklenecek domates, salatalık maydanoz ve biber, sofraları renklendiriyor.
ÇİKOLATA DEĞİL PEKMEZ SÜRÜN
Hem çocukların hem yetişkinlerin çok sevdiği çikolatalı ekmek yerine pekmez, bal ve ev yapımı reçeller öneriliyor.
SUYUNU DEĞİL, KENDİSİNİ YİYİN
Kahvaltıda içecek olarak çay, bitki çayı, sütlü kahve ve süt tercih ediliyor. Hazır veya taze sıkılmış meyve sularından içerdiği şeker sebebiyle uzak durulması gerekiyor. Kahvaltılarda meyve suyu yerine, meyvenin kendisi tüketilmesi öneriliyor.
KAHVALTILIK GEVREK ZAYIFLATMAZ
Sağlıklı bir kahvaltının yüksek protein içermesi gerekiyor. İçerisinde şeker ilavesi olan kahvaltı gevrekleri, bir süre sonra açlık hissi ve tatlı ihtiyacını beraberinde getireceğinden çok sık tüketilmemesi öneriliyor. Zorunlu durumlarda yulaf, 1 porsiyon kuru meyve süt veya yoğurt ile hazırlanan karışımlar, daha faydalı olabiliyor.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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