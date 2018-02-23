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İllere göre popüler bebek isimleri açıklandı

Türkiye’de 2017 yılında bebeklere en çok ve isimleri verildi. Zeynep adı 62 kentte, Yusuf adı ise 27 kentte bebeklere en çok verilen isimler oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, illere göre en popüler bebek isimlerini açıkladı. TÜİK'in 31 Aralık 2017 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2017 yılında kız bebeklerinde en fazla , erkek bebeklerinde ise ismi tercih edildi. Kız bebeklerde Zeynep ismini Elif, Defne, Hiranur ve Ebrar takip etti. Erkeklerde ise Yusuf ismini Eymen, Ömer, Emir ve Miraç izledi. Kentlere göre en popüler bebek isimlerinde yine Zeynep ve Yusuf ismi ilk sırada yer aldı. Zeynep adı 62, Yusuf adı ise 27 kentte bebeklere en çok verilen isimler oldu.

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 13:23
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