Doktor propolis
VİTAMİN VE MİNERALLER
Ancak unutulmamalıdır ki propolis bir ilaç değildir ve ilaçların gösterdiği yan etkiler propolis kullanımı ile görülmez. Bu yüzden çocuklarda ilk 1 yaşından sonra propolis ekstresi içeren vitamin ve mineral şuruplarını özellikle kış dönemlerinde bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacı ile kullanılması son derece önemlidir. "Propolis neden vitamin ve mineraller ile birlikte kullanılmadır" diye sorulabilir. Çünkü; bağışıklık sistemi bir bütündür ve vücudun bağışıklık direncinin eksiksiz bir şekilde ortaya çıkabilmesi için tüm vitamin ve minerallerin vücutta eksiksiz bulunması gerekmektedir. Bu vitamin ve minerallerden en önemlileri Vitamin C, Vitamin D, Vitamin B9 (Folik Asit), Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B6 ile minerallerden Selenyum, Çinko ve Bakırdır. Avrupa topluluğu ülkeleri ortak bir deklarasyon yayınlayarak bu yukarıda söylenen vitamin ve minerallerin bağışıklığı güçlendirdiğini ve bu şekilde enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada faydalı olduğunu kabul ederek yayınlamışlar ve bunu bir kanun haline getirmişlerdir.
TEDAVİYİ DESTEKLİYOR
Diğer bir değişle; Vitamin C, Vitamin D, Vitamin B9 (Folik Asit), Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B6 ile minerallerden Selenyum, Çinko ve Bakır, bağışıklığın desteklenmesi için olmazsa olmazlardır. Bu nedenle bağışıklığın güçlendirilmesi amacı ile Propolis gibi fonksiyonel gıda bileşikleri mutlaka vitamin ve mineraller ile birlikte çocuklara verilmelidir. Diğer bağışıklık desteklerine gelecek olursak bunlardan en önemlilerinden biri Echinecea bitkisidir. Echinecea purperea adı verilen bu tıbbi bitkinin ekstreleri ya da çayı vücutta bağışıklığın desteklenmesinde ve enfeksiyon sürelerinin kısaltılmasında son derece faydalı doğal bir fonksiyonel gıda bileşiği olduğu tüm dünyada kabul edilmiştir.
Etiketler: Propolis , vitamin , B12 , Folik asit
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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