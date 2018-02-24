Yeşil çay-hurma Andropoz olma
İlerleyen yaşla birlikte, kandaki testosteron miktarı azalmaya başlıyor. Andropoz olarak adlandırılan ve cinsel hayatı bitiren bu hastalıktan korunmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor...
BOL BOL TÜKETİN!
Sarımsak: Testisleri uyarıyor. Testosteron üretimini arttırır.
Çinko: Testosteron üretimini artıran minerallerin başında geliyor. İstiridye, et, karaciğer, yumurtada bolca bulunuyor.
Kafein: Düzenli olarak günde 1-2 kafeinli içecek, testosteron düzeyini arttırabilir.
Zerdeçal: Kan akışını hızlandırıyor. Testosteron üretimini uyarır.
Beta Karoten: Hormonları harekete geçiriyor. Havuç, kayısı, brokoli, bal kabağı, ıspanak yoğurt gibi besinlerde bolca bulunuyor.
B6 Vitamini: Testosteron sentez ve salınımını artırıyor. Balık, ceviz, yumurta, kabak ta bulunuyor.
Triptofan: Testosteron hormonunun çalıştırıyor. Muz, hurma, balık, hindi ve kuruyemişlerde bulunuyor.
Selenyum: Sperm sayısını ve testosteron düzeyini arttırıcı etki yapıyor. Brokoli, sarımsak, esmer pirinç, soğan, domates ve balık da bulunuyor.
Meyve ve Sebzeler: Yaban mersini, böğürtlen, ahududu, kırmızı elma, kayısı, lahana, karabuğday, beyaz çay ve yeşil çay cinsel performansı artırıyor.
CİNSEL HAYATI BİTİRİYOR!
Andropozla beraber, erkeklerde genellikle cinsel istekte azalma görülüyor. Bunu, sertleşme problemi takip ediyor. Bu tür şikayetleri olan hastaların mutlaka üroloji uzmanına başvurması gerekiyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Aşırı terleme ve sıcak basmaları.
Ciltte kuruluk, tüylerde azalma.
Halsizlik, yorgunluk.
Sırt ağrısı, yoğun kas ve eklem ağrısı.
Memelerde büyüme.
Karın bölgesinde yağlanma.
Dikkat dağınıklığı
Uyku problemi.
Hayattan zevk almama.
Kararsızlık.
Sinirli ruh hali.
TANISI NASIL KONULUR?
Testosteron seviyesi, herkeste aynı seviyede değildir. Sabah 8 ila 11 saatleri arasında kanda en yüksek seviyede seyretmektedir. Bunun için bu saatlerde kan testi yapılması gerekir. Total ve serbest testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeylerinize bakılır. Total testosteronun 350 ng/ dl altında ise tedavi gerektirir
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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