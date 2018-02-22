;
Yol Durumu
  1. Vanilyada mutluluk var!
  2. Egzamanın ilacı zeytinyağı

8 adımda böbreklerini koru

Sık idrara çıkma ve ödem, böbrek yetmezliğini işaret ediyor. Prof. Dr. Şehmus Özmen, hastalara “ için, gereksiz yere ilaç kullanmayın” uyarısında bulunuyor...

8 adımda böbreklerini koru
Kronik , ülkemizde sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Geç fark edilen bu hastalık, sık idrara çıkma ve ödem gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şehmus Özmen, böbrekleri korumak için 8 öneride bulunuyor:

1 Su için: Böbrekleri korumanın yolu, bol tüketiminden geçiyor. Bunun için günlük 2-3 litre sıvı tüketimi öneriliyor.
2 Tansiyona dikkat: Hipertansiyon, böbrekleri vuruyor. Bunun için kan basıncını kontrol altına almak gerekiyor.
3 Tuzu sınırlandırın: Aşırı tuz alımı, kalp hastalıkları, ödem ve böbrek rahatsızlıklarına davetiye çıkartıyor. Günlük 5-6 gramdan fazla tuz tüketmemek gerekiyor.
4 Şekeri kontrole alın: Şeker hastalığı, böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni olarak biliniyor. 3 diyabet hastasının birinde böbrek yetmezliği görülüyor. 5 Kolesterol tedavi edilmeli: Kolesterol damar tıkanıklığına neden oluyor. Bu durum, böbreklerin düzgün çalışmasını da engelliyor.
6 Sigarayı bırakın: Kronik böbrek hastalarının mutlaka sigara alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekiyor.
7 Spor yapın: Düzenli yapılan egzersiz, böbreklerin bir numaralı düşmanı olan obeziteden koruyor.
8 Gereksiz ilaç kullanmayın: Gereksiz ilaç tüketimi de böbreklere zarar veriyor. Gerekmedikçe ağrı kesici, antibiyotik kullanmamak gerekiyor. Böbrek hastalarının düzenli olarak nefroloji uzmanına muayene olması gerekiyor.
Etiketler: ,
  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar