8 adımda böbreklerini koru
Sık idrara çıkma ve ödem, böbrek yetmezliğini işaret ediyor. Prof. Dr. Şehmus Özmen, hastalara “Su için, gereksiz yere ilaç kullanmayın” uyarısında bulunuyor...
1 Su için: Böbrekleri korumanın yolu, bol su tüketiminden geçiyor. Bunun için günlük 2-3 litre sıvı tüketimi öneriliyor.
2 Tansiyona dikkat: Hipertansiyon, böbrekleri vuruyor. Bunun için kan basıncını kontrol altına almak gerekiyor.
3 Tuzu sınırlandırın: Aşırı tuz alımı, kalp hastalıkları, ödem ve böbrek rahatsızlıklarına davetiye çıkartıyor. Günlük 5-6 gramdan fazla tuz tüketmemek gerekiyor.
4 Şekeri kontrole alın: Şeker hastalığı, böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni olarak biliniyor. 3 diyabet hastasının birinde böbrek yetmezliği görülüyor. 5 Kolesterol tedavi edilmeli: Kolesterol damar tıkanıklığına neden oluyor. Bu durum, böbreklerin düzgün çalışmasını da engelliyor.
6 Sigarayı bırakın: Kronik böbrek hastalarının mutlaka sigara alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekiyor.
7 Spor yapın: Düzenli yapılan egzersiz, böbreklerin bir numaralı düşmanı olan obeziteden koruyor.
8 Gereksiz ilaç kullanmayın: Gereksiz ilaç tüketimi de böbreklere zarar veriyor. Gerekmedikçe ağrı kesici, antibiyotik kullanmamak gerekiyor. Böbrek hastalarının düzenli olarak nefroloji uzmanına muayene olması gerekiyor.
Etiketler: Böbrek hastalığı , su
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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