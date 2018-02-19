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tıp diye bir şey yok

Modern tıp diye bir şey yok
Her söylediğiyle gündem olan Canan Karatay yine ezberleri bozacak bir iddiada bulundu. Bir televizyon programına konuk olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , tıp diye bir şeyin olmadığını söyledi. Prof. Dr. Canan Karatay, "Her hasta ayrı bir problemdir. İyi bir hekim o problemin köküne iner ve onu çözer. 8 milyar insan ve 8 milyar parmak izi var. Hiç kimseyi tek bir gömleğe sokamazsınız. Tıp bir sanattır. Modern tıp diye bir şey yok. Tıp tektir. Objemiz insandır. Hipokrat'tan beri tıp tektir" dedi.
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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