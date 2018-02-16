Çocuğunuza evde ayakkabı giydirmeyin

Çocuğun yürümeye başlamasıyla ebeveynler uygun ayakkabı arayışına giriyor. Ev içerisinde çocuğa ayakkabı giydirmenin doğru olmadığına dikkat çeken Doç. Dr.SemihAyanoğlu ise aileleri uyarıyor: "İyi olmayan ayakkabı, ayak gelişimini engellemektedir. Bu nedenle gelişim döneminde ayakların serbest bırakılması en doğrusu. Özellikle ayakların gelişiminiengellememek için ev içerisinde çocukların, yalın ayak olmalarını tercih ediyoruz. Ayakkabıyı katladığımız zaman parmak bölgesinden parmaklar kıvrılmalı, ayakkabı mümkün olduğunca ayak hareketlerine izin vermeli. Ev içerisinde ise soğuktan korunmak amacıyla altı kaydırmayan silikon emdirilmiş patikler ya da çoraplar kullanmak en doğru seçim olacaktır. Çocuk ev dışına çıkacağı zaman esnek, tabanı yumuşak, ayağı çevresel faktörlerden koruyan ayakkabıları öneriyoruz."
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