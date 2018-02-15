Sular çekilince gerçek ortaya çıktı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın azalan yağışlar nedeniyle suları, 37 metre çekildi.
Daha önce baraj suları altında kalan Narlı köyü, 5 yıl sonra su yüzeyine yeniden çıktı.
Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.