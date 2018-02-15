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Sular çekilince gerçek ortaya çıktı

'de, Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle 'nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip 'nın azalan yağışlar nedeniyle suları, 37 metre çekildi.

Daha önce baraj suları altında kalan Narlı köyü, 5 yıl sonra su yüzeyine yeniden çıktı.

Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerini seyrediyor.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 16:16
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