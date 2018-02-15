Aşkı tarçınla

Tatlılara lezzet katan ve kokusuyla büyüleyen tarçın, ilaç etkisi yapıyor. Potasyum,kalsiyum, magnezyum,demir, çinko ve magnezyum içeren tarçın, aşk hayatını da renklendiriyor. Kan akışını hızlandıran tarçın, afrodizyak özelliğiyle cinsel isteği vegücü arttırıyor. Vitamin deposu tarçın aynı zamanda sperm kalitesini yükseltiyor ve çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Tarçının yararları şöyle sıralanıyor: Kolesterolüdüşürür. Kan şekerini düzenler. Enfeksiyonlaraiyi gelir. Kanserle savaşır. Ağızkokusunu giderir. Cildi güzelleştirir. Kalp sağlığınıkorur. Adet sancılarını giderir. Annesütünüarttırır. Cinsel isteği tetikler. Sindirimikolaylaştırır.
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