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Aşkı la

deposu , aşk kokuyor. Cinsel gücü ve isteği arttırıyor

Aşkı tarçınla
Tatlılara lezzet katan ve kokusuyla büyüleyen , ilaç etkisi yapıyor. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve magnezyum içeren tarçın, aşk hayatını da renklendiriyor. Kan akışını hızlandıran tarçın, afrodizyak özelliğiyle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. deposu tarçın aynı zamanda sperm kalitesini yükseltiyor ve çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Tarçının yararları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Kan şekerini düzenler.
Enfeksiyonlara iyi gelir.
Kanserle savaşır.
Ağız kokusunu giderir.
Cildi güzelleştirir.
Kalp sağlığını korur.
Adet sancılarını giderir.
Anne sütünü arttırır.
Cinsel isteği tetikler.
Sindirimi kolaylaştırır.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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