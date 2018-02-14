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yoruyor

Depresyon yoruyor
İsteksiz ruh hali, yorgunluk, yataktan çıkmak istememe... Herkes aynı sorunlardan yakınıyor. Altından ciddi sağlık sorunları çıkıyor. Avrasya Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, yorgunluğa neden olabilecek sağlık sorunlarını şöyle sıralıyor...

Kansızlık: Kişinin sürekli yorgun hissetmesine neden olan kansızlık; güçsüzlük, çarpıntı ve nefes darlığına da yapabiliyor.
Tiroit : Tiroit bezinin az çalışmasıyla yavaşlayan metabolizma ile yorgunluk, halsizlik gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor.
Depresyon ve stres : , stres gibi sorunlar yorgunluğa neden oluyor.
Kalp: Kalp hastalıklarının ilk belirtisi yorgunluk olabiliyor.
Uyku apnesi : Yetersiz ve kalitesiz uyku gün içerisinde kişiyi yorgun hissettiriyor.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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