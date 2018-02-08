Migren sağır edebilir
Migren, şiddetli baş ağrısı ile hastaların yaşam kalitesini düşürüyor. Bunun yanında duyu hücrelerini etkileyip sağır edebiliyor...
DUYU HÜCRELERİNİ ETKİLİYOR
İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, bu konuda şu bilgileri veriyor: "Araştırmacılar, migren hastalarının kokleadaki işitsel yollarının işlevine baktılar ve migren hastalarının üçte ikisinin bir veya daha fazla anormalliği olduğunu keşfettiler. Bu anormallikleri, migren atakları nedeniyle işitme sisteminin zarar gören kan dolaşım sistemine bağladılar. Kokleadaki duyu hücrelerinin sağlıklı çalışabilmesi için kan dolaşımı şart. Sirkülasyonda görülen azalma, bu hücrelerin ölmesine neden olabilir. Bu da sensorinöral işitme kaybına neden olur."
ANİ İŞİTME KAYBI...
Opr. Dr. M. Melih Çiçek, şöyle devam ediyor: "Tayvan'daki Taipei Gaziler Genel Hastanesi'nde yapılan araştırmada migren hastalarının ani sensorinöral işitme kaybına iki kat daha fazla maruz kaldığının altı çiziliyor. Bireyler, genellikle, bir veya iki kulakta, açıklanamayan, hızlı bir işitme kaybına maruz kalıyor. Bu durum ani bir şekilde ya da birkaç gün içinde ortaya çıkabiliyor."
TEK TARAFLI AĞRIYA DİKKAT!
Migren atakları genellikle 4 ile 72 saat arasında sürüyor. Ataklar çoğunlukla tek taraflı, yoğun ve zonklayıcı tarzda bir baş ağrısı ile geliyor. Buna görme bozukluğu da eşlik ediyor. Ayrıca bulantı, kusma veya ishal de görülebiliyor. Bunların yanı sıra ışığa, sese ve kokuya karşı aşırı hassaslık gelişebiliyor.
KADINLAR RİSK ALTINDA
Migren, hassas, alıngan, yaptığı işi en iyi şekilde yapmak isteyen mükemmeliyetçi kişilerde daha çok görülüyor. Erkeklerde görülme sıklığı yüzde 10 iken, bu oran kadınlarda 15-20'ye yükseliyor. Birinci derece yakınlarında migren rahatsızlığı olanların migrene daha yatkın oldukları görülüyor.
HEMEN DOKTORA BAŞVURUN
Dünya genelinde her yıl 40-50 yaş arası 5 bin yetişkinde ani işitme kaybı görülüyor. Tıbbi ve acil bir durum olan bu rahatsızlık, acil bakım da gerektiriyor. Uzmanlar, ani işitme kaybının yaşandığı durumlarda derhal sağlık kuruluşlarından yardım istenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle migren hastalarının yıllık işitme testi yaptırması büyük önem taşıyor.
ATAKLARDAN KORUNMAK MÜMKÜN
Stresin sizi etkilemesine izin vermeyin, gerekirse uzmanından destek alın.
Parlak ışık, yüksek sesli ortamlar ve keskin kokulardan uzak durun.
Uykusuz kalmayın veya çok fazla uyumayın. Günde yaklaşık 6-8 saat arası uyku tavsiye ediliyor.
Öğün atlamayın. Öğün atlanması, hipoglisemiye (kan şekeri düşüklüğüne) neden olduğu için migren ataklarını tetikleyebiliyor.
Lodoslu havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Lodos rüzgarlarının getirdiği rutubetli hava; halsizlik, bitkinlik ile birlikte migren ataklarını tetikleyebiliyor.
Çikolata, eski peynir, portakal, domates, muz, çiğ soğan, salam, sosis, fındık, Çin yemekleri ile alkolden uzak durun.
Günde ortalama 2-3 litre su içmeye özen gösterin.
Düzenli spor yapmayı ihmal etmeyin. Sporun her dalında salgılanan seratonin hormonu stresten uzaklaşmamızı sağlıyor. Bu nedenle haftada en az 3 kez yapılması öneriliyor.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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