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  1. Kırk yıl hatırı var

le güç bitmez!

Şifa deposu , veriyor. Cinsel isteği ve gücü artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor...

Pekmezle güç bitmez!
Kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin içeriğe sahip olan , cinsel hayatı renklendiriyor. Vücuda verip, cinsel gücü artırıyor. Sperm sayısını çoğaltıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Yalnızca kış aylarında aklımıza gelse de uzmanlar pekmezi sık sık tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Vitamin ve mineral deposu pekmez, vücudumuza ayrıca şu faydaları sağlıyor:
● Mideyi koruyor. Sindirimi kolaylaştırıyor.
● Karaciğeri besliyor.
● Kansere kalkan oluyor.
● Kemikleri güçlendiriyor.
● Kalp damar sağlığını koruyor.
● Demir eksikliğini bitiriyor.
● İçerisindeki potasyum ile tansiyonu düşürüyor.
● Cildi besliyor. Sedef akne problemlerini bitiriyor.
● İştah açıyor.
● Böbrekleri ve bağırsakları kuvvetlendiriyor.
● Kabızlığı bitiriyor.
● Adet ağrılarını dindiriyor.
● Baş ağrısı ve yorgunluğu bitiriyor.
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