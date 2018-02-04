Pekmezle güç bitmez!

Kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin içeriğe sahip olan pekmez, cinsel hayatı renklendiriyor. Vücuda enerji verip, cinsel gücü artırıyor. Sperm sayısınıçoğaltıp çocuk sahibi olmayıkolaylaştırıyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Yalnızca kış aylarında aklımıza gelse de uzmanlar pekmezi sık sık tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Vitamin ve mineral deposu pekmez, vücudumuza ayrıca şu faydaları sağlıyor: ● Mideyi koruyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. ● Karaciğeri besliyor. ● Kansere kalkan oluyor. ● Kemikleri güçlendiriyor. ● Kalp damar sağlığını koruyor. ● Demir eksikliğini bitiriyor. ● İçerisindeki potasyum ile tansiyonu düşürüyor. ● Cildi besliyor. Sedef akne problemlerini bitiriyor. ● İştah açıyor. ● Böbrekleri ve bağırsakları kuvvetlendiriyor. ● Kabızlığı bitiriyor. ● Adet ağrılarını dindiriyor. ● Baş ağrısı ve yorgunluğu bitiriyor.
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