Karaciğere yeşil ışık yak!

bir ömür için organlarımızı korumamız gerekiyor. Özellikle bazı organlar var ki, hayati önem taşıyor. Bunların başında karaciğer geliyor. Karaciğer; vücudumuzdaki vitaminleri, şekeri ve demiri depolar, kandaki amonyak gibi zararlı atıkları metabolize ediyor. Uzmanlar, sağlıklı bir karaciğerin, insan yaşamındaki önemine değiniyor.Toplumda her 4-5 hastadan birinde, yağlı karaciğer tespit ediliyor. Kilo verilmesi halinde karaciğer yağlanması riski azalıyor. Karaciğer yağlanmasından korunmak için sigarayı bırakmak, kilo vermek, egzersiz yapmak ve kan şekerini kontrol altında tutmak gerekiyor.Akdeniz tipi beslenme, karaciğer yağlanmasını önlüyor. Hayvansal yağlar, işlenmiş et ürünleri, sakatatlar, fazla miktarda karbonhidrat ve şeker tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Günlük taze meyve ile sebze yemek sağlıklı bir karaciğerin başında geliyor. Enginar ve tüm sarı ile yeşil sebzeleri tüketmek gerekiyor. Omega 3 ve antioksidanlar da karaciğerin yağlanmasını azaltıyor.Diyet ve egzersiz birlikte yapıldığında karaciğer yağlanmasının azalmasında daha etkili oluyor. Ancak hızlı şekilde kilo vermek de karaciğeri yağlandırabiliyor. Bu nedenle egzersizi dengeli ve zamana yayarak yapılması öneriliyor.Ülkemizde kronik hepatit ve siroza en sık hepatit B ile C virüsü neden oluyor. En sık kan yolu ile bulaşsalar da, cinsel yolla veya anneden bebeğe de geçebiliyorlar. Diş fırçası, tıraş bıçağı gibi kişisel eşyalardan bulaşacak enfensiyonlara dikkat etmek gerekiyor.Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda; mekanizması tam anlaşılmamış olmakla birlikte, günde 1-2 fincan kahve tüketmek, karaciğer yağlanmasını önlüyor. Karaciğer kanser ine yakalanma riskini azaltıyor.Hekim tarafından önerilmeyen ilaçları kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ağrı kesici ve ateş düşürücüler, kortizon türevi ilaçlar, fazla doz alındığında veya gereksiz kullanıdığında karaciğer yapısının bozulmasına neden olabiliyor. Bu da karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor.İçeriğindeki doymuş yağlar ile karaciğer besliyor.Karaciğer yağlanmasını önler.Antioksidan içeriği ile karaciğerde oluşan yağlanmayı engeller.Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin karaciğeri sağlıksız beslenmenin yarattığı hasardan korur.Antioksidan zenginidir. Karaciğeri besler, kanserden korur.Lifli yapısı ve antioksidan özelliği ile karaciğer dostudur.Karaciğer yağlanmasını bitirir.Karaciğerin ilacıdır. Karaciğeri temizlemesinin yanı sıra safranın kolay akışını sağlar.Bağışıklık sistemini destekler. Karaciğerin üzerindeki yükü hafifletir.Metabolizmayı hızlandırır. Karaciğeri temizler.