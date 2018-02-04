Karaciğere yeşil ışık yak!
Karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikimi sonucu oluşan yağlanma, hayatı tehdit ediyor. Sağlıklı karaciğere sahip olmanın yolu, yeşil yapraklı sebzelerden geçiyor. Uzmanlar; brokoli, enginar, ıspanak tüketin diyor...
KİLOLARDAN KURTULUN: Toplumda her 4-5 hastadan birinde, yağlı karaciğer tespit ediliyor. Kilo verilmesi halinde karaciğer yağlanması riski azalıyor. Karaciğer yağlanmasından korunmak için sigarayı bırakmak, kilo vermek, egzersiz yapmak ve kan şekerini kontrol altında tutmak gerekiyor.
AKDENİZ TİPİ BESLENİN: Akdeniz tipi beslenme, karaciğer yağlanmasını önlüyor. Hayvansal yağlar, işlenmiş et ürünleri, sakatatlar, fazla miktarda karbonhidrat ve şeker tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Günlük taze meyve ile sebze yemek sağlıklı bir karaciğerin başında geliyor. Enginar ve tüm sarı ile yeşil sebzeleri tüketmek gerekiyor. Omega 3 ve antioksidanlar da karaciğerin yağlanmasını azaltıyor.
EGZERSİZ YAPIN: Diyet ve egzersiz birlikte yapıldığında karaciğer yağlanmasının azalmasında daha etkili oluyor. Ancak hızlı şekilde kilo vermek de karaciğeri yağlandırabiliyor. Bu nedenle egzersizi dengeli ve zamana yayarak yapılması öneriliyor.
ENFEKSİYONLARDAN KORUNUN: Ülkemizde kronik hepatit ve siroza en sık hepatit B ile C virüsü neden oluyor. En sık kan yolu ile bulaşsalar da, cinsel yolla veya anneden bebeğe de geçebiliyorlar. Diş fırçası, tıraş bıçağı gibi kişisel eşyalardan bulaşacak enfensiyonlara dikkat etmek gerekiyor.
KAHVE İÇİN: Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda; mekanizması tam anlaşılmamış olmakla birlikte, günde 1-2 fincan kahve tüketmek, karaciğer yağlanmasını önlüyor. Karaciğer kanserine yakalanma riskini azaltıyor.
Gereksiz ilaç kullanmayın: Hekim tarafından önerilmeyen ilaçları kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ağrı kesici ve ateş düşürücüler, kortizon türevi ilaçlar, fazla doz alındığında veya gereksiz kullanıdığında karaciğer yapısının bozulmasına neden olabiliyor. Bu da karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor.
BU BESİNLERİ TÜKETİN
Kuruyemişler: İçeriğindeki doymuş yağlar ile karaciğer besliyor.
Yulaf ezmesi : Karaciğer yağlanmasını önler.
Brokoli: Antioksidan içeriği ile karaciğerde oluşan yağlanmayı engeller.
Kahve: Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin karaciğeri sağlıksız beslenmenin yarattığı hasardan korur.
Yeşil Çay: Antioksidan zenginidir. Karaciğeri besler, kanserden korur.
Ispanak : Lifli yapısı ve antioksidan özelliği ile karaciğer dostudur.
Yaban mersini: Karaciğer yağlanmasını bitirir.
Enginar: Karaciğerin ilacıdır. Karaciğeri temizlemesinin yanı sıra safranın kolay akışını sağlar.
Sarımsak : Bağışıklık sistemini destekler. Karaciğerin üzerindeki yükü hafifletir.
Su: Metabolizmayı hızlandırır. Karaciğeri temizler.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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