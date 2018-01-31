2018 pek çok gözkyüzü olayına ev sahipliği yapacak. BUgün Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması gökyüzünde ilginç görüntülere sahne olacak. Ancak bu 2018'de izlemeniz gereken tek gökyüzü olayı değil. İşte bu yılın merakla beklenen gökyüzü olayları...
İşte 2018'de izlemeniz gereken gökyüzü olayları
Etiketler: Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması , Kuzey Amerika , Batı Avustralya , Kanada , Afrika
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