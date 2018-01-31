İşte 2018'de izlemeniz gereken gökyüzü olayları

2018 pek çok gözkyüzü olayına ev sahipliği yapacak. BUgün Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması gökyüzünde ilginç görüntülere sahne olacak. Ancak bu 2018'de izlemeniz gereken tek gökyüzü olayı değil. İşte bu yılın merakla beklenen gökyüzü olayları...