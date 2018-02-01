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Yarın geliyor! Günlerce yağacak!

Birkaç gündür yazdan kalma günler yaşatan hava, son dakika gelişmelerine göre yarından sonra değişecek. Yurda batıdan giriş yapacak olan dalgası gelecek haftanın ilk günlerine kadar sürecek. Yurdun dört bir yanından yağmur haberleri gelecek ancak hava sıcaklıklarında çok büyük bir düşüş gerçekleşmeyecek. İşte verilerine dair son haberler...

Yarın geliyor! Günlerce yağacak!

Kış ortasında mevsim rekorlarına ulaşan sıcak günler geride kalıyor. 'den gelen son haberlere göre yarından itibaren geliyor. Son dakika verilerine göre yarın yurda batıdan giriş yapacak olan yağışlı hava dalgası ilerleyen günlerde adım adım yurdun doğusuna doğru kayacak ve gelecek haftanın ortalarına kadar devam edecek.

YAĞIŞLI HAVA DALGASI KAR GETİRECEK Mİ?
'yi etkisi altına alacak yeni yğaışlı hava dalgasıyla sıcaklıklarda çok büyük bir değişim olmayacak. Sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde kar beklenirken yurdun önemli bir kısmı yağmurun etkisi altında olacak. Küresel tahmin sistemlerine göre kar getirebilecek hava sisteminin 8-9 Şubat tarihlerinde gelme ihtimali bulunuyor, yeni hava sistemine dair detaylar yine sozcu.com.tr'de olacak.

İSTANBUL GÜNEŞE HASRET KALACAK
Yarından itibaren 'u etkilemesi beklenen yağmurlu hava günlerce devam edecek. Güneşli havanın keyfini süren İstanbullular için bugün son güneşli gün.

SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimleri ile sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 09:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MKA MKA

KIŞ ayında YAZI yaşıyoruz KAR yağmıyor DOĞAL DENGELER değişti hayra alamet değil

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cevapla 01.02.2018 13:03
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