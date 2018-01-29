



En son 1886 yılında görüldüğü düşünülen doğa olayının 31 Ocak tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki 'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' nedir?