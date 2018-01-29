 ;
Yol Durumu
  1. Havalimanında unutulan birbirinden ilginç eşyalar

Tutulması nedir, ne zaman yaşanacak?



En son 1886 yılında görüldüğü düşünülen doğa olayının tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki '' , 'Mavi Ay' ve '' tutulması 'den izlenebilecek mi? 'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' nedir?
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 12:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar