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Afrodiz yak !

Vitamin deposu , çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel isteği ve gücü artırıyor. Erkeklerde iktidarsızlığı bitiriyor...

Afrodiz yak kereviz!
Kokusuyla baş döndüren in faydaları saymakla bitmiyor. Oldukça besleyici olan bu mucizevi sebze, A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içeriyor. 'Doğal viagra' dolarak bilinen kereviz, cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlığı gideriyor. Özellikle 30'lu yaşlardaki erkeklerin, kaliteli spermlere sahip olabilmesi için bol miktarda kereviz yemeleri tavsiye ediliyor. Doktorlar, kerevizin faylarını şu şekilde sıralıyor:
✖ Astıma fayda sağlıyor.
✖ Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor.
✖ Kan basıncını kontrol ediyor.
✖ Doğal bir antioksidan olarak biliniyor.
✖ Toksinlerin atımını kolaylatırıyor.
✖ İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor.
✖ Hazmı kolaylaştırıyor.
✖ İştah açıyor.
✖ Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
✖ Diyabete iyi geliyor.
✖ Mide ağrısını kesiyor.
✖ Cildi güzelleştiriyor.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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