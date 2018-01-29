Havalimanında unutulan birbirinden ilginç eşyalar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı hakkında ilginç bilgiler verdi. Ocak, 2017 yılında terminalde unutulan eşyaları sıraladı. İşte Ocak'ın verdiği bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda unutulan eşyalar.
10 bin TL'lik fotoğraf makinelerinden 50 bin nakit euroya işte uçaklarda unutulan inanılmaz eşyalar...
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