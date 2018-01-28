188 santimlik farkı bulun!

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen (2.51) ve en kısa kadını Hindistanlı Jyoti Amge'nin (62.8 CM), Mısır piramitlerinin önünde verdiği poz, birçok ülkenin dikkatini çekti. Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine başkent Kahire'ye gelen "Dünyanın en uzun adamı" Mardinli Sultan Kösen ve "Dünyanın en kısa boylu kadını" Hindistanlı Jyoti Amge, çok mutlu olduklarını belirtti.

Sultan Kösen, "Uzun yıllardır Mısır piramitlerini görmek istiyordum. Nihayet buradayım. Daha önce tanıştığım Jyoti Amge'nin de burada olmasına sevindim. Ortaya farklı bir fotoğraf çıktı" dedi. Darbeden önce yıllık turizm geliri 12 milyar doları aşan Mısır'da son verilere göre elde edilen gelir sadece 3.4 milyar dolar. Bu fotoğraf sosyal medyada da yankı buldu:

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