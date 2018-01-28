Sır intihar!

Özel bir bankanın sube müdürü canına kıydı. Olay dün Istanbul Etiler'de yaşandı. Şener Yücel, evde eşi ve çocuğu bulunduğu sırada yatak odasında kendisini iple asarak intihar etti. Odanın kapısını açtığında kocasının ipe asılı olduğunu gören Bahar Yücel gözlerine inanamadı. Şoka girdi. Bir süre sonra kendine gelebildi. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ARKADAŞLARI AKIN ETTİ

Ekipler Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Banka müdürü, sırlarıyla birlikte aramızdan ayrıldı. Olayı duyup eve giden Yücel'in arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Bahar Yücel'i ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Yücel'in cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.