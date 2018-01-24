Vitamin deposu Antep fıstığı, kansızlıktan diyabete kadar pek çok hastalıktan koruyor. Kalbi besliyor. Cinsel arzuyu tetikliyor...
Fıstık gibi mutluluk!
Etiketler: antep fıstığı
Vitamin deposu Antep fıstığı, kansızlıktan diyabete kadar pek çok hastalıktan koruyor. Kalbi besliyor. Cinsel arzuyu tetikliyor...
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