 ;
Yol Durumu
  1. Fıstık gibi mutluluk

Fıstık gibi mutluluk!



Vitamin deposu , kansızlıktan diyabete kadar pek çok hastalıktan koruyor. Kalbi besliyor. Cinsel arzuyu tetikliyor...
Etiketler:
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 11:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar