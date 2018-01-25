Kansersavar 5 vitamin

Çağın vebası kanser nedeniyle her yıl 15 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. Dünyada kalp hastalıklarından sonra en önemli sağlık sorunu olarak biliniyor. Uzmanlar, hastalık ortaya çıkmadan önce kanserle mücadele edilmesini söylüyor. MemorialDiyarbakır Hastanesi TıbbiOnkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadelede çok önemli görevleri bulunan 5 vitamin hakkında şu bilgileri veriyor...
ANTİOKSİDAN DEPOSU A VİTAMİNİ: Yüksek antioksidan içeriyor. Bu özelliği ile kanserden koruyor. Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinlerde bolca bulunuyor.
BAĞIŞIKLIK DOSTU B VİTAMİNİ: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Böylece kanser başta olmak üzere pek çok hastalıktan koruyor. Kırmızı et, balık,karaciğer, yumurta, soyafasulyesi, ıspanak, domates,mantar, B vitamini zenginibesinler olarak biliniyor.
C VİTAMİNİ VÜCUDU YENİLER: Bağışıklıksistemini güçlendiriyor. Kan damarlarını ve vücudu yeniliyor. Cvitamini eksikliği,kalp ve kanser gibiönemli hastalıklarıtetikliyor. Bunun için kuşburnu, maydanoz, tere, roka, karnabahar, yeşil sivri biber, turunçgiller ve çilek tüketilmesi öneriliyor.
D VİTAMİNİ KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR: Vücutta yeterli oranda bulunmadığında meme ve kolon kanseri riskini artırıyor. Karaciğer,yumurta sarısı, süt vesüt ürünlerindeaz miktardabulunuyor. Günlükbeslenme ileyeterli olarakkarşılanamıyor. Bunun için uzmanlar, Sık sık güneşlenini uyarısında bulunuyor.
HÜCRELERİN İLACI E VİTAMİNİ: Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu virüs ve bakterilere karşı dayanıklı hale getiriyor. Başta bitkisel yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, özü alınmamış tahıllar, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, kuru baklagiller olmak üzere çeşitli yiyeceklerde yer alıyor.
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