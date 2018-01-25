Kansersavar 5 vitamin

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Önlenemeyen bir hızla yayılan ile mücadelenin yolu, beslenmemizden geçiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, A, B, C, D ve E i ağırlıklı beslenmeyi öneriyor...

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Çağın vebası nedeniyle her yıl 15 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. Dünyada kalp hastalıklarından sonra en önemli sağlık sorunu olarak biliniyor. Uzmanlar, hastalık ortaya çıkmadan önce kanserle mücadele edilmesini söylüyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadelede çok önemli görevleri bulunan 5 hakkında şu bilgileri veriyor...

ANTİOKSİDAN DEPOSU A VİTAMİNİ: Yüksek antioksidan içeriyor. Bu özelliği ile kanserden koruyor. Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinlerde bolca bulunuyor.

BAĞIŞIKLIK DOSTU B VİTAMİNİ: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Böylece kanser başta olmak üzere pek çok hastalıktan koruyor. Kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, soya fasulyesi, ıspanak, domates, mantar, B vitamini zengini besinler olarak biliniyor.

C VİTAMİNİ VÜCUDU YENİLER: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kan damarlarını ve vücudu yeniliyor. C vitamini eksikliği, kalp ve kanser gibi önemli hastalıkları tetikliyor. Bunun için kuşburnu, maydanoz, tere, roka, karnabahar, yeşil sivri biber, turunçgiller ve çilek tüketilmesi öneriliyor.

D VİTAMİNİ KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR: Vücutta yeterli oranda bulunmadığında meme ve kolon kanseri riskini artırıyor. Karaciğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerinde az miktarda bulunuyor. Günlük beslenme ile yeterli olarak karşılanamıyor. Bunun için uzmanlar, Sık sık güneşlenini uyarısında bulunuyor.

HÜCRELERİN İLACI E VİTAMİNİ: Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu virüs ve bakterilere karşı dayanıklı hale getiriyor. Başta bitkisel yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, özü alınmamış tahıllar, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, kuru baklagiller olmak üzere çeşitli yiyeceklerde yer alıyor.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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