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  1. Kişniş aşkına!

i bırak i yen

Şekeri bırak kanseri yen
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek le savaşılacağına dikkat çekiyor. Kanserli hücrelerin vücuttaki işleyişine dikkat çeken Dr. Cenkler, "Kanser hücreleri, normal hücrelerimizden 10 kat daha hızlı çalışır ve e ihtiyaç duyar. Kansere yakalananların 1 deri 1 kemik kalmasının sebebi, bütün yağların şekere dönüşmesidir. Bunu önlemek için ilk olarak şekeri kesmeliyiz. Un ve şekerli mamullerden uzak durmalıyız" diyor. Şöyle devam ediyor: "Meyve ve sebzeleri tüketmeden önce kimyasallardan arındırın. Bunun için bu besinleri sirke, karbonat ve limon karışımından elde ettiğimiz suyla meyveleri yıkayın. Plastik yerinde cam kaplar kullanın."
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