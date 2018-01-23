Şekeri bırak kanseri yen

İç Hastalıkları UzmanıDr. Hüseyin Cenkler, beslenmealışkanlıklarını değiştirerekkanserle savaşılacağınadikkat çekiyor. Kanserli hücrelerinvücuttaki işleyişine dikkatçeken Dr. Cenkler, "Kanserhücreleri, normal hücrelerimizden10 kat daha hızlı çalışır veşekere ihtiyaç duyar. Kansereyakalananların 1 deri 1 kemikkalmasının sebebi, bütün yağlarınşekere dönüşmesidir.Bunu önlemek için ilk olarakşekeri kesmeliyiz. Un ve şekerlimamullerden uzak durmalıyız"diyor. Şöyle devam ediyor:"Meyve ve sebzeleri tüketmedenönce kimyasallardan arındırın.Bunun için bu besinlerisirke, karbonat ve limon karışımındanelde ettiğimiz suylameyveleri yıkayın. Plastikyerinde cam kaplar kullanın."
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