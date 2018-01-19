Alüminyum tencere bunamayı tetikler

Demans, halk arasında bilinen adıyla "bunama", dünya nüfusunun yaşlanması ile hızla yaygınlaştı. Medical Park GaziosmanpaşaHastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.Eser Buluş, hastalığın özellikle 65 yaş ve sonrasında ortaya çıkabildiğini vurguladı ve demansla ilgili şu uyarıları yaptı:
UNUTMAKLA BAŞLIYOR
Demans belirtileri, hastalığın evresine göre değişir. Hafif evrede hastaisimleri unutur. Konuşma miktarıgiderek azalır. Orta evrede, kişiyer- zaman kavramlarında bozulmalar olur ve hasta tanımadığı çevrelerde kaybolmaya başlar. İleri evrede ise hasta tamamengeçmişte yaşar, aileüyelerini tanıyamayabilir. İdrar ve büyük abdestini tutamama da tabloya eklenir. Tedavi için ilaçlar mevcuttur. Ancakbu ilaçlar hastalığıtamamen iyileştirmez,seyri üzerineetki eder. Demanstan korunmak isteyenlerin günlük beslenmelerinde omega-3 yağ asitlerini, polifenol içeren besinleri (çay, meyve suyu) ve antioksidan vitaminler (E-C vitamini) başta olmak üzere vitamin alımlarını artırmaları gerekir.
Dr. Eser Buluş, bulmaca çözmenin ve yürüyüş yapmanın demans riskini azalttığını söyledi. Buluş, karbonhidratlı ve yağlı besinlerden kaçınılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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