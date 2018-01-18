Yorgunluk kanserin habercisi olabilir!

KANSIZLIK: Yorgunluğun en sık görüldüğü hastalık grubu anemidir. Oksijen taşıyan hemoglobinin eksikliği kişinin kendini yorgun ve halsiz hissetmesine neden olur. Mutlaka bir uzman doktor muayenesi ve gerekli tetkikler yaptırılmalıdır. Kansızlık giderildikten sonra yorgunluk hissinin de kaybolduğu görülecektir.
DEPRESYON VE STRES: Yorgunluğa yol açan hastalıklardan ikinci sırada depresyon gibi psikosomatik hastalıklar gelir. Depresyon, kişilerin yorgun hissetmesine neden olabilir.
TİROİT HASTALIKLARI: Hipotiroidi başta olmak üzere endokrin tipi hastalıklar da kişinin kendisini çok yorgun hissetmesine neden olur. Hatta hipotiroidi olan hastalar, etraflarında tembel olarak tanımlanır. Yine şeker hastaları da kendilerini sürekli yorgun ve güçsüz hisseder.
KALP HASTALIKLARI: Yorgunluk, kalp yetmezliklerinin de en önemli belirtilerinden, hatta erken bulgularından birisidir. İster kapak lezyonu olsun, ister kalp damar hastalıkları olsun, bunlar kalbin oksijen ihtiyacını karşılamasına engel oldukları için yorgunluk yaratırlar. Kişi bir kat merdiven bile çıksa yorulur, bacakları kesilir, nefessiz kalır.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI: Vücutta çeşitli nedenlerle ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları da yorgunluğun sık görülen nedenlerini oluşturmaktadır.
METABOLİK HASTALIKLAR: Böbrek yetmezliği, karaciğer yetersizliği, kalsiyum yüksekliği ve potasyum düşüklüğü gibi durumlarda da vücuttaki kan tuzları ve minerallerdeki azalmalar yorgunluğa neden olabilir.
UYKU APNESİ: Yaşam kalitesini bozan uyku apnesi, yorgunluğun önemli sebeplerinden birisidir. Yeterli sürede, kaliteli bir uyku uyuyamayan kişiler kendisini ertesi gün aşırı yorgun hissedecektir.
FİZİKSEL GÜÇSÜZLÜK: Yorgunluk, fiziksel güç ve kondisyonla da çok ilgilidir. Kondisyonlu ve güçlü bir kişi daha geç yorulur. Yaşa göre sağlıklı beslenerek ve düzenli fiziksel aktivite ile kas kuvvetini artırmak ve korumak yorgunluğun önüne geçebilir.
KANSER: Yorgunluk, bir takım erken onkolojik hastalıkların belirtisi de olabilir. Kanser hücreleri hastanın tüm vücut sistemlerini bozarak yorgunluğa neden olabilir. Örneğin kansızlık yapmışsa, beslenmeyi bozuyorsa yorgunluk yaratabilir. Bir de tümörler insan organizmasına göre çok hızlı metabolik aktiviteye sahiptir. Yani şekeri daha hızlı tüketir, kişinin kan şekerini düşürür ve oksijeni daha çok harcarlar. Çünkü tümörler hızlı büyüyen dokulardır. Gereksinimleri de çok fazladır ve kişinin aleyhine alıp bunları harcadıkları için de kişi kendini yorgun hissedebilir.
NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?
Kişi, daha önce yorulmadan rahatlıkla yapabildiği işleri artık yorularak yapıyorsa bir doktora başvurmalı, yorgunluğun sebebi araştırılmalıdır. Geçici yorgunluklar çok önemli sayılmamaktadır ancak, kronik yorgunluk olduğunda bu durum mutlaka önemsenmelidir.
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