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gençleri de etkiliyor

Romatizma gençleri de etkiliyor
l hastalıkların tanısı, klinik, laboratuar, radyolojik tetkikler sonucunda konulur. Fizik muayene bulguları, hangi tetkikleri isteyeceğimiz konusunda yönlendirici olur. İltihaplı romatizmal hastalıkların tedavisinin amacı, hastalığı remisyona sokmaktır. Son yıllarda kullanılan, hedefe yönelik biyolojik ilaçlar ise iltihabi hastalıkların tedavisinde yeni bir çağ açmıştır.
Kasiskelet sisteminin yanı sıra iç organları da etkileyen romatizma ,bilinenin aksine gençlerde de sık görülüyor. Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak, "Her ne kadar halk arasında romatizma yaşlıları etkileyen bir hastalık olarak bilinse de romatizmal hastalıklar, gençleri de etkiliyor" diyor. Çocuklarda görülen romatizmal rahatsızlıkların en sık görülen türünün Akdeniz ateşi hastalığından kaynaklandığının altını çiziyor. Kobak, hastalığın, çocukluk yaşından itibaren başlayan ve tekrarlayan karın ve göğüs ağrıları, ateş yüksekliği, kas ve eklem ağrıları ile kendisini gösterdiğini belirtiyor. Juvenil kronik artrit olarak bilinen iltihaplı romatizma ise farklı eklem tutuluşları, bazen de bu eklemlerde deformasyon yapabilen bir başka çocukluk romatizması olarak biliniyor. El parmak eklemlerinde renk değişikliğine neden olabiliyor.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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