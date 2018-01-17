Rahim ağzı kanserini erken yakalayın!

Jinekolojik kanserler arasında en sık görülen ilk üç tür arasında yer bulan rahim ağzı kanseri erken evrede yakalandığında tedavi şansı yüzde 95'in üzerine çıkabiliyor. Eskiden sadece kanser aşamasında tanınan ve 40'lı yaşlardan sonra görülen rahim ağzı kanseri, günümüzde 18-20'li yaşlardan itibaren kendini gösteriyor. Acıbadem TaksimHastanesi Kadın Hastalıkları,Doğum ve Jinekolojik OnkolojiUzmanı Prof. Dr. İlkkan Dünder, bu sonuca neden olan en önemli faktörün yıllar içinde cinsel temas başlangıcının erken yaşlara çekilmesi ve buna bağlı HPV'nin (kansere neden olan hücreler) cinsiyetler arasındaki geçişinin hızlanması olduğunu söylüyor. Prof. Dr. İlkkan Dünder, "Belki de gelecekte rahim ağzı kanseri yeryüzünden ilk olarak tarihe karışacak kanser türü olacaktır" diyor. Dünyada her 11 kişiden birinde, yani yaklaşık 650 milyon insanda çeşitli tipte HPV bulunduğunu belirten Prof. Dr. İlkkan Dünder, şöyle devam ediyor: "Bunların hepsi kanser yapıcı özellikte değil. 200'e yakın alt tipi bulunan HPV'nin sadece 5 tanesi, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 85'inden sorumlu tutuluyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.