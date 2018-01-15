İktidarsızlığa çare tarçın

Doğal besinler cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor. Tarçın, yüzyıllardır yemeklerin yanı sıra çeşitli hastalıklarında tedavisinde kullanılıyor. Alternatif tıpta sıkça kullanılan bir baharat olan tarçın, lifli yapısı nedeniyle sindirimi kolaylaştırıyor. Kan şekerini dengeliyor. Faydaları saymakla bitmeyen tarçın, cinsel hayatı renklendiriyor. Hormonları çalıştırıp, cinsel isteği ve arzuyu artırıyor.
KANSERDEN KORUR
İktidarsızlığı bitiriyor. İnsülin direncini artırıp kan şekerini dengeliyor. Bu yüzden diyabet hastalarının sık sık kullanılması öneriliyor. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara savaş açıyor. 1 fincan tarçın, bağırsaklardaki şişkinlik ve gazı alıyor. Ülser hastalığından kaynaklanan ağrıları kesiyor. Pek çok kanser türüyle mücadele ediyor. Zihni açan tarçın konsantrasyonu yükseltiyor. Kan inceltici ve kan dolaşımını arttırıcı özelliği ile zayıflamaya yardımcı oluyor. Kış aylarında üşümemek için tarçının sık tüketilmesi öneriyor. Kasları rahatlatan tarçın, ısınmaya yardımcı oluyor. Yorgunluğa ve ağrıyan kaslar için banyo suyuna 3-4 damla katılarak alınan duş rahatlatıyor. Kolesterolü düşüren tarçın, diş çürükleri tedavisinde faydalı oluyor. Öksürüğü dindiriyor.
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