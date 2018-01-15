Kadın kalbi hassastır

Kalp hastalıkları, ülkemizde, kadınlarda sık görülmeye başlıyor. Risk, menopozla birlikte artıyor. Rahatsızlıkların, 35-55 yaşlarındaki genç erişkinlerde giderek daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Hastane Derindere KardiyolojiUzmanıDr. RukenHanevdaloğulları, 'Kadınlarda görülen ölümlerin % 50'sinden fazlasının nedeni kalp rahatsızlığı ve inmedir. Bunedenle kadınlarınözelliklemenopoz dönemindensonra kalp sağlıklarınıkorumaya yönelik önlemleralmalarını gerekir' diyor. Sağlıklı bir kalp için kadınlara şunları öneriyor:
Hayatın tadını çıkarın... Doğru beslenin, aktif olun, iyi bir gece uykusu almaya çalışın, stresten kaçın, kaçamıyorsanız onu yönetmeyi öğrenin. Araştırmalaryakın arkadaşlarıyla düzenliolarak vakit geçiren kadınlardadaha az kalp hastalığına rastlandığınıgösteriyor.
göğüs ağrısı olmaz Kadınlar çoğu zaman kalp krizi ile ilgili şiddetli göğüs ağrısı yaşamaz. Daha çok boyun, omuzveya karın ağrısı gibi ağrılar;mide bulantısı, kusma, yorgunlukveya nefes darlığı gibiproblemler görülebilir.
Menopoz dönemi kontrol şart Ağrı eşiği yüksek olan kadınlarda sessiz kalp krizi görülme ihtimali vardır. Özellikle menopoz dönemine giren kadınların mutlaka düzenli kontrollerini yaptırması gerekir.
Risk faktörl erini bilin Obez, aşırı kilolu, sigara içen, yüksek kolesterol ve diyabet hastalarının kalp krizi geçirme riski daha yüksektir. Basit bir kan testi ile riskinizi öğrenerek gerekli tedavi süreciyle riskinizi düşürebilirsiniz. Gebelik komplikasyonları yaşamak, anneler için gelecekteki kardiyovasküler hastalığın bir göstergesi olabilir. Gebelik diyabetiya dahipertansiyonproblemi yaşayankadınların,sağlık kontrolleriniihmaletmemelerigerekir.
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