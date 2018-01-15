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Kadın kalbi hassastır

Kalp en çok kadınları vuruyor! Uzmanlar, ‘Menopoz döneminde düzenli kontrol şart’ diyor

Kadın kalbi hassastır
Kalp hastalıkları, ülkemizde, kadınlarda sık görülmeye başlıyor. , menopozla birlikte artıyor. Rahatsızlıkların, 35-55 yaşlarındaki genç erişkinlerde giderek daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Hastane Derindere Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ruken Hanevdaloğulları, 'Kadınlarda görülen ölümlerin % 50'sinden fazlasının nedeni kalp rahatsızlığı ve inmedir. Bu nedenle kadınların özellikle menopoz döneminden sonra kalp sağlıklarını korumaya yönelik önlemler almalarını gerekir' diyor. Sağlıklı bir kalp için kadınlara şunları öneriyor:

Hayatın tadını çıkarın... Doğru beslenin, aktif olun, iyi bir gece uykusu almaya çalışın, stresten kaçın, kaçamıyorsanız onu yönetmeyi öğrenin. Araştırmalar yakın arkadaşlarıyla düzenli olarak vakit geçiren kadınlarda daha az kalp hastalığına rastlandığını gösteriyor.
göğüs sı olmaz Kadınlar çoğu zaman kalp krizi ile ilgili şiddetli göğüs ağrısı yaşamaz. Daha çok boyun, omuz veya karın ağrısı gibi ağrılar; mide bulantısı, kusma, yorgunluk veya nefes darlığı gibi problemler görülebilir.
Menopoz dönemi kontrol şart Ağrı eşiği yüksek olan kadınlarda sessiz kalp krizi görülme ihtimali vardır. Özellikle menopoz dönemine giren kadınların mutlaka düzenli kontrollerini yaptırması gerekir.
Risk faktörl erini bilin Obez, aşırı kilolu, sigara içen, yüksek kolesterol ve diyabet hastalarının kalp krizi geçirme riski daha yüksektir. Basit bir kan testi ile riskinizi öğrenerek gerekli tedavi süreciyle riskinizi düşürebilirsiniz. komplikasyonları yaşamak, anneler için gelecekteki kardiyovasküler hastalığın bir göstergesi olabilir. Gebelik diyabeti ya da hipertansiyon problemi yaşayan kadınların, sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerekir.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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