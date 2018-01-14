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lar mikrop yuvası!

Telefonlar mikrop yuvası!
Arizona Üniversitesi'nin araştırmasına göre cep ları, klozetten 10 kat daha fazla bakteri taşıyor. Telefon ile tuvalete gitmek, bu mikrop sayısını daha da artırıyor. Çünkü bu tuvaletlerde kapı kollarından sabunluğa her yerde milyonlarca bakteri bulunuyor. Ellerimizi yıkasak bile telefonu yıkama imkanımız olmadığı için mikroplar, bizimle yaşamaya devam ediyor.
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