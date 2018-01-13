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’ın ilacı kitap

Alzheimer’ın ilacı kitap
Genellikle yaşlılarda görülen hastalığı bunama olarak biliniyor. Henüz bir tedavisi bulunmayan bu hastalık, 20 milyondan fazla kişiyi tehdit ediyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, ileri yaşlara kadar nın Alzheimer'a yakalanma riskini yüzde 32 oranında azalttığını söylüyor. Şöyle devam ediyor: "Türkiye'de 300 bin civarında görülen Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi, bugün için ne yazık ki yok. Ancak belli bir süre hastalığın ilerleme hızını durduracak ya da yavaşlatacak tedavi olanakları bulunmaktadır. Kitap okumanın, yazmanın parkinson, alzheimer gibi hastalıklardan bağımsız olarak yaşlılıkta zihinsel gerilemeyi yavaşlattığını kanıtlıyor."
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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