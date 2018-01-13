Alzheimer’ın ilacı kitap

Genellikle yaşlılarda görülen Alzheimer hastalığı bunama olarak biliniyor. Henüz bir tedavisi bulunmayan bu hastalık, 20 milyondan fazla kişiyi tehdit ediyor. AcıbademAnkara Hastanesi NörolojiUzmanı Dr. EsraMıhçıoğlu, ileri yaşlara kadar kitap okumanın Alzheimer'a yakalanma riskini yüzde 32 oranında azalttığını söylüyor. Şöyle devam ediyor: "Türkiye'de300 bin civarındagörülen Alzheimerhastalığını tamamenortadan kaldıracak birtedavi, bugün için ne yazıkki yok. Ancak belli bir süre hastalığın ilerleme hızını durduracak ya da yavaşlatacak tedavi olanakları bulunmaktadır. Kitap okumanın, yazmanınparkinson, alzheimer gibihastalıklardan bağımsız olarak yaşlılıkta zihinsel gerilemeyi yavaşlattığını kanıtlıyor."
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