Maden suyu kalbi koruyor

Çeşitli mineral ve karbondioksit gazından oluşan maden suyu, şifa dağıtıyor. Kalsiyum, magnezyum,potasyum, sodyum, sülfat ve florür gibi mineraller içeren maden suyu, vücuda enerji veriyor. Her gün 1 litremaden suyu tüketilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu içeceğin faydalarını saymakla bitiremiyor. Maden suyu, içeriğindeki kalsiyum sayesinde damar ve kalp sağlığını koruyor. Zengin mineraller sayesinde cildi pürüzsüzleştiriyor ve yaşlanma etkenlerini en aza indiriyor. Maden suyu ayrıca kemikleri güçlendirerek kas ağrılarını önlüyor.
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