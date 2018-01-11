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kalbi koruyor

Maden suyu kalbi koruyor
Çeşitli mineral ve karbondioksit gazından oluşan , şifa dağıtıyor. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, sülfat ve florür gibi mineraller içeren maden suyu, vücuda enerji veriyor. Her gün 1 litre maden suyu tüketilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu içeceğin faydalarını saymakla bitiremiyor. Maden suyu, içeriğindeki kalsiyum sayesinde damar ve kalp sağlığını koruyor. Zengin mineraller sayesinde cildi pürüzsüzleştiriyor ve yaşlanma etkenlerini en aza indiriyor. Maden suyu ayrıca kemikleri güçlendirerek kas ağrılarını önlüyor.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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