Bağırsakları temizleyen 5 besin

Bedenimizin ikinci beyni sayılan 'bağırsaklar', sağlıklı bir vücut için etkili olan yararlı bakterileri içeriyor. Peki sağlıklı bağırsak florası için ne tür besinler tüketmek gerekiyor? Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı bağırsakları temizleyerek, boşaltım sistemini düzenleyen besinleri anlatıyor:
ANTİBİYOTİK ETKİSİ YAPIYOR
Sağlıklı bir vücut için öncelikle sindirim sistemini iyileştirmek gerekir. Bu konuda antibiyotik etkisi yaratan sarımsak, bağırsaklarda bir savunma mekanizması oluşturur. Sarımsağın çiğ tüketilmesinde fayda vardır.
KEMİK SUYU
Sağlıklı bir bağırsak florasında kemik sularının önemli bir rolü vardır. Vitamin ve minarellerin dışında jelatin, doğal yağlar ve sağlıklı aminoasitler içeren kemik suyu bağırsakların onarılması ve güçlenmesi için oldukça faydalıdır.
LAHANA TURŞUSU
Ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle faydalı bir kış sebzesi olan lahana; pişmiş, çiğ ya da turşu olarak tüketildiğinde bağırsakları temizleyen ve sağlıklı çalışmasını sağlayan güçlü bir probiyotik kaynağıdır.
ANTEP FISTIĞI ANTEP fıstığı, lezzetinin yanı sıra bağırsaklar için tam bir sağlık deposudur. Bağırsak kaslarının güçlenmesi, düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir. Gün içerisinde ara öğün olarak 12-15 adet tüketilen Antep fıstığı, günlük lif miktarını sağlar ve yararlı yağ asitleriyle de bağırsak hareketlerini hızlandırır.
PIRASA
Kış aylarının vazgeçilmez besini pırasa, bir çeşit lif olan 'inülin' içerir.İnülin, bağırsaklarda sağlıklı bakterilere dönüşen önemli bir maddedir.
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