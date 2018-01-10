Yumurta karaciğer sağlıklı kemikler!

ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ: Kemikler, canlı bir yapıya sahiptir. Yaş ilerledikçe, kemik erimesi ve kemik yoğunluğunun azalması, ciddi bir sağlık problemi olarak ortaya çıkar. İleri yaşlarda kemiklerin sağlıklı olması için çocukluktan itibaren beslenmeye özen göstermek gerekir. Annenin beslenmesi de çocuktaki kemik yapısını da etkiler. Çocuğun kemik yapısının gelişimi için anne sütünün önemi de tartışılmaz bir gerçektir.
15-30 YAŞ ARASINA DİKKAT: En iyi kemik yoğunluğu ve kalitesi 15-30 yaşları arasında kazanılır. İlerleyen yaşlarda, gençlik yıllarında edinilen kaliteli kemik yapısı kullanılarak daha dinç ve sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün olur. 35 yaşından sonra kemik kitlesi zayıflamaya başlar. Özellikle kadınlarda, östrojen hormonu menopozla birlikte azaldığı için, buna bağlı olarak kemikler de daha hızlı zayıflama sürecine girer.
KALSİYUM KEMİĞİN İLACI: Sağlıklı kemikler için akla ilk olarak kalsiyum içeren gıdalar gelir. Ancak kalsiyum tek başına yeterli değildir. Kalsiyumun diğer mineraller ve vitaminlerle birlikte alınmasıyla oluşan sinerjik etki, kemik kalitesini artırmada etkili olur. Kalsiyum alımı kadar emilimi de önem taşır. Besinlerle alınan kalsiyumun ancak yüzde 50'si emilir. Kalsiyum ve fosfor birlikte çalışan önemli iki mineraldir, fosfor ile kalsiyum birbirlerine eşit miktarda alındığında emilimleri artar.
FINDIK BROKOLİ VE BALIKTAN VAZGEÇMEYİN
A vitamini: Kemik gelişimine ve büyümesine katkısı oldukça fazladır. Turuncu renkli besinler, süt, yumurta, balık, karaciğer, brokoli, kivi, erik ve incirde bolca bulunur.
Magnezyum: Kuru baklagiller ve koyu yeşil yapraklı sebzeler önemli magnezyum kaynağıdır.
Çinko: Deniz ürünleri, kırmızı et, mantar, ceviz, badem, fındık, fasulye, bulgur ve bezelyede bulunur.
Potasyum: Günlük tüketilmesi gereken potasyum miktarı 3,5 gramdır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu patates, kuru kayısı, sakız ve somon balığı, yoğurt, avokado önemli potasyum kaynağıdır.
D vitamini: Balık yağı, sü, peynir, sardalya, uskumru, somon, ton balığı, yumurta sarısı, tereyağı, yulaf ezmesi gibi besinlerde D vitamini bakımından zengindir.
K vitamini: Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, bürüksel lahanası, maydanoz, şalgam, bamya, marul, brokoli, kuşkonmaz, tahıllar, tereyağı, peynir, yumurta, karaciğer, soya fasulyesi, yeşil çay, kivi, yaban mersini, kuru erik, havuç K vitamini içeren besinler arasındadır.
KAFEİN VE SİGARA KALSİYUMU BİTİRİYOR
Uzmanlar kafein, alkol ve sigara tüketimi konusunda uyarıyor. Bu gibi zararlı alışkanlıklar, idrarla birlikte kalsiyum atılımını artırıyor. Yaşlılık dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmek için bu gıdaların mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor.
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