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Tarlada buldu 1 milyon liraya satıyor

'ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde ikamet eden ve yazın Hüseyin Hüseyin Özdemir (39), yaklaşık 1,5 ay önce hayvanları otlatmaya çıktı. Köyün üst tarafında hayvanları otlatırken yerde parlayan taşlar gören Özdemir, taşların diğer taşlardan farklı olduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 100 adet yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki meteor taşı olduğunu iddia ettiği taşları topladı. İnternetten araştırma da yapan Özdemir, meteor taşı olduğunu iddia ettiği taşları 1 milyon liraya satışa çıkardı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 14:46
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