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Bu kuruyemişler yapıyor

Bu kuruyemişler kanser yapıyor
Karaciğer i, dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Anadolu Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, tahıl, kuruyemiş ve baharatlarda yaşayan Aspergillus mantarında bulunan aflatoksin isimli toksinin de karaciğer kanserine neden olduğunu belirtiyor. "Özellikle açık ortamda bulunan kuruyemiş ve baharatların iyi muhafaza edilmesi gerekiyor. Bilinen, güvenilir markaların ürünlerini satın almakta fayda var" diyor.
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