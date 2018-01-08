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  1. Tarlada buldu 1 milyon liraya satıyor
  2. Bel fıtığını sakın hafife almayın

dolusu mutluluk



, muhteşem bir A vitamini kaynağıdır. Havucu, düzenli olarak tüketiyorsanız A vitamini sorunu yaşayacağınızı zannetmiyoruz. Yemek ve salatalar yanında aperatif yiyecek olarak tüketildiğinden, tüketimi kolay olan besin kaynakları arasındadır.

Mucizevi sebze havuç, gözlerimize ve kalbimize kuvvet veriyor. İçerdiği A vitamini ile cinsel arzuyu tetikliyor. İktidar sorununu bitiriyor...
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 11:54
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