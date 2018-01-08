



Havuç, muhteşem bir A vitamini kaynağıdır. Havucu, düzenli olarak tüketiyorsanız A vitamini sorunu yaşayacağınızı zannetmiyoruz. Yemek ve salatalar yanında aperatif yiyecek olarak tüketildiğinden, tüketimi kolay olan besin kaynakları arasındadır.



Mucizevi sebze havuç, gözlerimize ve kalbimize kuvvet veriyor. İçerdiği A vitamini ile cinsel arzuyu tetikliyor. İktidar sorununu bitiriyor...