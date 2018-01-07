Anadolu'nun 'yüce dağı'nda kayak keyfi





Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunan Ilgaz Dağı, ziyaretçilerini bekliyor.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın / Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın / Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor / Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." dizeleriyle şiirlere konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Dağın Çankırı'ya ait güney yamacında 2, kuzey yamacındaki Kastamonu tarafında ise 6 otel bulunuyor. Ilgaz'da aralık ayında başlayan kayak sezonu, hava şartlarına bağlı nisan ayının sonuna kadar devam edebiliyor.