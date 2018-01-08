Gribe çayla güle güle

Kış aylarının korkulan hastalığı grip, erken kapımızı çaldı. Yediden yetmişe herkesi yatağa düşüren grip için Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı. Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. A teş Kara, grip virüsünün 1.5 ay erken gelip Kasım'da başladığını açıkladı. Uzmanlar, geldi mi gitmeyen grip için kurtarıcı çözümleri açıkladı. Özellikle bitki çaylarının, griple mücadele oldukça etkili olduğunu vurguladı. İşte gripten korunmak için tüketebileceğiniz birbirinden güzel çaylar...



ZENCEFİL: Grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı sıra, mide bulantılarının da en garantili çözümü olarak biliniyor.

EBEGÜMECİ : Boğaz kuruluğu ve öksürüğe iyi geliyor. Cilde yumuşaklık da veren bitki, cilt bakım ürünlerinde de sıkça kullanılıyor.

HİBİSKUS: Sıcak ve soğuk olarak tüketilebilen hibiskus çayı; yüksek oranda C vitamini içeriyor.

ÖKSE OTU: Kan basıncını düşürmede kullanılıyor. Astıma, yüksek tansiyona ve mide kasılmalarına iyi geliyor.

TARHUN: Antioksidan, mineral ve vitamin açısında bir hayli zengin bir bitki olarak biliniyor. Uykusuzluğu çözüyor ve iştah açıyor.

REZENE: Hazımsızlık, mide krampları, sindirim sorunları ve ateşe iyi geliyor.

SİNAMEKİ: Bağırsakları temizler, iştahı kapatarak diyet yapanlara yardımcı olur ve şişliği alıyor.

SARI KANTARON: Depresyon tedavisinde son derece etkili oluyor.

GÜLHATMİ: İdrar sökücü özelliğiyle biliniyor. Öksürüğü giderip boğazı yumuşatıyor. Ayrıca cildi temizleyip onarıyor.

ISIRGAN: Vücut direncini artırmaya yardımcı oluyor.

NANE: Hazımsızlık, gaz, sindirim sistemi sorunlarını ortadan kaldırıyor.

PAPATYA: Kemiklerin güçlendirilmesine yardımcı oluyor. Antioksidan etkisi ile kanserle mücadele ediyor.

YEŞİL ÇAY: Kilo vermek ve kolesterolü düşürmek için kullanılıyor. Hücrelerin yayılımını yavaşlatarak kanserin yayılmasını engelliyor.

ADAÇAYI: Sindirim sistemi sorunlarını çözerek hafızayı güçlendiriyor. Enfeksiyonlardan korunma, terlemeyi azaltma ve saç bakımı gibi pek çok farklı alanda faydalı oluyor.

BİBERİYE: Hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında ve hafızayı güçlendirme tedavilerinde kullanılıyor.

EKİNEZYA: Enfeksiyonlar ve grip gibi bulaşıcı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor.

KUŞBURNU: Kanı sulandırıyor. İçeriğindeki C vitamini ile öksürük, boğaz ağrısını kesiyor. Vücuda dinçlik veriyor.

IHLAMUR: Kokusu bile yeter dediklerimizden... İdrar ve balgam söktürücü, göğsü yumuşatıcı özellikleri ile kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Balsız düşünemediğimiz çaylardan biri kendisi. Ancak bal sevmeyenlerdenseniz az şeker ile de enfes olur.

MELİSA: Uyku getirmesi ve sakinleştirici etkisiyle bilinen melisa, limon ve bal ile enfes oluyor. Yüksek oranda ter attırma özelliğine sahip. Bu da gripte iyileşmenin en önemli adımlarından biri olarak biliniyor. Yalnız tiroid rahatsızlığınız varsa kullandığınız ilaçlarla etkileşime girmemesi için melisayı doktorunuza danışarak tüketmeniz gerekiyor.