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deyip geçme!

Süt deyip geçme!
Soğuk hava, bağışıklık sistemimizi düşürüyor. Bu durum, hastalıkları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, düzenli olarak içilmesi gerektiğini söylüyor. İçeriğinde 40'dan fazla besin öğesi bulunan süt; grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıklara yakalanmayı önlüyor. Sütün yaşamsal bir sıvı olduğunu belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Sütteki temel besin maddeleri protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminlerdir. Her gün içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir" ifadesini kullandı.
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