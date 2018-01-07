Grip ve soğuk algınlığını karıştırma

Grip ve soğuk algınlığı, soğuk havalarda en yaygın görülen iki hastalık olarak biliniyor. Acıbadem KayseriHastanesi Kulak Burunve Boğaz HastalıklarıBölümünden Dr. MuammerKaragöz, bulgularının benzerlik göstermesinden dolayı iki hastalığın halk arasında birbirine karıştırıldığını söylüyor. Virüslerden kaynaklanan soğuk algınlığı mikrobunun çok zayıf olduğunu kaydeden Dr. Karagöz, gribe neden olan influenza mikrobunun ise daha dayanıklı olduğuna işaret ediyor. Şunları öneriyor: "Soğuk algınlığı kolayyayılan bir hastalık değildirama vücut direncimizdüştüğü zaman ortayaçıkmaktadır. Gripte bulgular daha ağır seyreder. Gripte ateş genelde 38 buçuğun üzerinde seyreder. Buhastalıklardan korunmakiçin kapalı ortamlardanuzak durulmadı. C ve B vitamininden zengin besinler tüketilmeli."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.